Auch in diesem Jahr wird das Advents-Benefizkonzert der Stadtkapelle Frankenthal coronabedingt ausfallen. Das teilt das Ensemble mit. Die Musiker wollen sich trotzdem an einer Spendenaktion zugunsten der Flutopfer beteiligen und rühren dafür weiter die Werbetrommel.

Eigentlich wollte die Stadtkapelle, die seit 2010 auch als Sinfonisches Blasorchester der Städtischen Musikschule bekannt ist, am Sonntag, 19. Dezember, ihr Benefizkonzert „Abendmusik im Advent“ in der Zwölf-Apostel-Kirche geben. Teilnehmen sollten außer der Stadtkapelle selbst auch das Jugendblasorchester und weitere Blechbläserensembles der Musikschule. Mit Blick auf die hohen Infektionsraten und die Aufforderung der Behörden, Kontakte soweit wie möglich zu vermeiden, hätten sich Musikschule und Stadtkapelle schweren Herzens dazu entschlossen, nach 2020 auch das für 2021 geplante Adventskonzert abzusagen. Dies geschehe auch im Interesse der Mitarbeiter der Musikschule, deren Aufgabe es gewesen wäre, in der Kirche die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln zu kontrollieren und zu dokumentieren, berichtet der Vorsitzende der Stadtkapelle, Volker Schaefer.

Auch wenn das Benefizkonzert ausfällt, will die Stadtkapelle in diesem Jahr Gutes tun, indem sie die Sammelaktion „Musik hilft Musik – Fluthilfe in Rheinland-Pfalz“ unterstützt. Das Ensemble bittet um Spenden, die über den Landesmusikrat Rheinland-Pfalz an betroffene Musikvereinigungen und -schulen sowie Spielstätten in den Hochwassergebieten weitergeleitet werden.

Noch Fragen?

Spenden können auf folgendes Konto des Landesmusikrats überwiesen werden: IBAN DE73 5505 0120 0100 0453 76 (Verwendungszweck: Flutopfer Soforthilfe). Alternativ ist auch eine Überweisung per Paypal unter www.paypal.me/landesmusikrat möglich. Die Ausstellung einer Spendenquittung ist möglich.