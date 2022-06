Stadtbücherei, 10 bis 14 Uhr: Zum bundesweiten Digitaltag lädt die Stadtbücherei zusammen mit Volkshochschule, Mehrgenerationenhaus, Seniorenbüro und den Digitalbotschaftern dazu ein, digitale Angebote und Techniken an verschiedenen Info- und Mitmachaktionen zu entdecken. Eintritt frei.

Eisenbahnstraße 2 (am Café Ideal), 17.30 Uhr: Führung „Die Fabriquenstadt Frankenthal und der Kanal“ mit Werner Schäfer. Anmeldung per E-Mail an info@frankenthaler-altertumsverein.de, Teilnehmerzahl begrenzt.

Lutherkirche, 20 Uhr: Konzert Trio Sanssouci (Sohee Oh, Flöte; Sigrun Meny-Petruck, Oboe; Hans-Jürgen Thoma, Cembalo) mit Szenen aus der Stadtgeschichte (Martin Henninger). Weitere Informationen per E-Mail unter pfarramt.ft.friedenskirche@evkirchepfalz.de oder Telefon 06233 21808. Freier Eintritt.