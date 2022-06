„Unsere Stadt – Heimat für viele“ ist das Motto des ökumenischen Gottesdienstes, der am Sonntag, 26. Juni, 10 Uhr, zum Abschluss der Jubiläumswoche „1250 Jahre Frankenthal“ in der Erkenbertruine (der einstigen Stiftskirche St. Maria Magdalena) gefeiert wird. Pfarrerinnen und Pfarrer aus den protestantischen und katholischen Gemeinden Frankenthals führen durch den Gottesdienst, der bei schlechtem Wetter in die Zwölf-Apostel-Kirche verlegt wird.

Mitbürgerinnen und Mitbürger werden in dem Gottesdienst erzählen, was Frankenthal für sie zur Heimat macht. Die musikalische Gestaltung übernimmt Simone Urban, die am Piano die Lieder der Gemeinde begleiten wird.

„Im Laufe der Geschichte wurde Frankenthal Heimat für viele Menschen. Immer wieder kamen Menschen aus anderen Regionen und Ländern, die hier heimisch wurden und wichtige Anstöße für die Stadtentwicklung gaben – angefangen bei den hugenottischen Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden bis zu den Menschen, die heute aufgrund von Flucht, Vertreibung, Kriegswirren oder anderen Ereignisse hierher kommen“, hebt Pfarrer Stefan Mühl in einer Pressemitteilung hervor.