Die historische Seite Frankenthals will eine kostenlose Stadtführung am Samstag, 1. Juli, beleuchten. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Treppe des Rathauses Frankenthal. „Vom Rathaus zum Wormser Tor“ führt der Weg über 90 Minuten vorbei an der ehemaligen Seidenfabrik, dem ältesten Industriedenkmal des Rhein-Neckar-Dreiecks, bis zum ehemaligen Gefängnis am Wormser Tor. Das ehrenamtliche Stadtführer-Team des Altertumsvereins will Teilnehmern die wechselvolle Geschichte der Stadt anhand von Daten, Bildern und Anekdoten näherbringen. Eine Anmeldung per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-alterumsverein.de, unter Telefon 06233 6671550 oder Online unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen ist verpflichtend notwendig und muss bis spätestens zwei Tage vor der Tour erfolgen. Eine Rückbestätigung wird per E-Mail oder Rückruf gegeben. Eine Funk-Anlage mit Kopfhörern soll für ein optimales Verstehen sorgen. Für Personen mit Hörgerät gibt es Spezialkopfhörer. Zu wechselnden Themen veranstaltet der Altertumsverein an jedem ersten Samstag im Monat um 15 Uhr eine Stadtführung.