In den kommenden Tagen sind laut Stadt vom Altertumsverein einige besondere Touren durch Frankenthal geplant: Die „Klassische Stadtführung im Advent“ informiert über die Hintergründe der 1250-jährigen Stadtgeschichte und führt entlang historischer Schauplätze durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt. Termine: 12. und 15. Dezember, jeweils um 15 Uhr. Die Führung „Lichterglanz und Stadtgeschichte(n)“ vermittelt neben historischen Informationen zusätzlich einen Einblick in die Entwicklung der Frankenthaler Geschäfte sowie der Schaufenster- und Straßendekorationen in den letzten 120 Jahren. Termine: 13. und 16. Dezember, jeweils um 15 Uhr sowie am 14. Dezember um 18.30 Uhr. Treffpunkt für alle Führungen ist in der Eisenbahnstraße 2 (Café Ideal). Anmeldung telefonisch unter 06233 6671550 oder im Internet www.frankenthal.de/stadtfuehrungen.