Mit einem besonderen Angebot richtet sich der Altertumsverein an Migranten. „Frankenthal kennenlernen“ heißt eine Stadtführung von Volker Schäfer am Samstag, 12. November. Zielgruppe sind ausländische Bürger, die über einige Deutschkenntnisse verfügen. Außerdem gibt es bei Bedarf zwei Übersetzer. Der kostenlose Rundgang startet um 15 Uhr vor dem Frankenthaler Rathaus. Wer dabei sein will, kann sich per E-Mail an miteinander-in-ft@t-online.de verbindlich anmelden. Die Stadtführung wurde angeregt von

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des wöchentlichen Treffens „Miteinander reden“, die so markante Punkte der Stadt kennenlernen möchten.

Immer dienstags von 16 Uhr bis 17.30 Uhr kommen erwachsene Migranten in die Stadtbücherei, um ihre Deutschkenntnisse bei Gesprächen über Alltag, Kultur und Neuigkeiten in Frankenthal praxisnah anzuwenden und zu vertiefen. Initiatorinnen der Runde sind Margot Förster und Susanne Bachmann. Interessenten können sich ebenfalls unter der genannten E-Mail-Adresse melden.