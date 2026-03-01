Der Frankenthaler Altertumsverein bietet am Mittwoch, 18. März, 14 Uhr, eine Stadtführung mit Werner Schäfer zum Thema „Freiheitssuchende, Revoluzzer und Demokraten in Frankenthal“ an. Treffpunkt ist an der Rathaustreppe. Der Tag ist kein Zufall, ist der 18. März doch ein bedeutendes Datum der deutschen Demokratiegeschichte. Am 18. März 1793 erklärte der rheinisch-deutsche Nationalkonvent die Volkssouveränität und gründete die Mainzer Republik und am 18. März 1848 führten die Barrikadenkämpfe in Berlin zur Märzrevolution, einem zentralen Moment des Kampfes für politische Mitbestimmung.

Frankenthal kann dabei auf eine Reihe von Männern und Frauen zurückblicken, die für die Demokratie kämpften. Sei es 1832 beim Hambacher Fest, bei dem der Frankenthaler Johann Philipp Becker zu den radikalsten und profiliertesten Rednern zählte. Und gemeinsam mit dem Glockengießer Georg Hamm, Vater und Sohn Hillgärtner sowie zahlreichen Juristen kämpfte eine Reihe von Frankenthalern für Gleichberechtigung, Wahlrecht und die Meinungs- und Versammlungsfreiheit.