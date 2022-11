Der Frankenthaler Altertumsverein bietet in Kooperation mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung, Tourismus der Stadt an jedem ersten Samstag im Monat jeweils ab 15 Uhr historische Stadtführungen an. Nächster Termin ist der 5. November. Letzter Termin für dieses Jahr ist der 3. Dezember. Die Tour „Von Tor zu Tor“ führt vom Startpunkt am Wormser Tor durch die Innenstadt, vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Die Tour endet am Speyerer Tor und dauert gut anderthalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenfrei, der Altertumsverein freut sich aber über eine Spende. Anmeldung telefonisch beim Verein unter der Nummer 06233 6671550, per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de oder online auf der Seite www.frankenthal.de/stadtfuehrungen.