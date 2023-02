Der Altertumsverein Frankenthal bietet am Samstag, 4. Februar, wieder einen Spaziergang durch die Frankenthaler Geschichte an. Die Route führt diesmal vom Rathaus zum Speyerer Tor.

Treffpunkt ist um 15 Uhr vor der Treppe des Rathauses. Die Tour dauert etwa 90 Minuten. Wie der Altertumsverein berichtet, werden die ehrenamtlichen Stadtführer den Teilnehmern die wechselvolle Geschichte Frankenthals anhand von Daten, Bildern und Anekdoten näherbringen.

Die Stadtführer informieren unter anderem über die Geschichte der Dreifaltigkeitskirche. Foto: Werner Schäfer/Gratis

Wer dabei sein will, muss sich bis spätestens zwei Tage vor der Tour anmelden unter Telefon 06233 6671550, per E-Mail an stadtffuehrung@frankenthaler-alterumsverein.de oder im Internet unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen. Per E-Mail oder Rückruf erfolge dann eine Bestätigung, bei starkem Regen oder Unwetter eine persönliche Absage. Für die Führung hält der Verein eine Funkanlage mit Kopfhörern bereit, für Personen mit Hörgeräten gibt es Spezialkopfhörer. Die Führung ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, ist auch in den folgenden Monaten jeweils am ersten Samstag um 15 Uhr eine Stadtführung geplant. Das Ziel soll monatlich wechseln.