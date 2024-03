Die Tradition des Bierbrauens in Frankenthal ist Thema einer Stadtführung am Freitag, 15. März. Zum Abschluss ist eine Verkostung im Brauhaus zur Post geplant. Warum die Frankenthaler Braukultur fester Bestandteil der Stadtgeschichte ist: Das sollen die Teilnehmer der Tour erfahren. Sie ist eine gemeinsame Aktion des Frankenthaler Altertumsvereins mit der städtischen Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung, Tourismus und dem Brauhaus zur Post. Nach einem kurzen Besuch im Erkenbert-Museum, wo Artefakte und Gegenstände zur Frankenthaler Brautradition besichtigt werden, führt die Route in etwa 45 Minuten entlang der ehemaligen Standorte der Brauereien und Malzfabriken bis hin zum Brauhaus zur Post. Dort erhalten Teilnehmende einen Einblick in die Bierherstellung, im Anschluss gibt es eine Kostprobe.

Die Teilnahme an der Führung des Altertumsvereins ist kostenfrei, um eine Spende für den Verein wird gebeten. Für die Brauereibesichtigung ist ein Unkostenbeitrag in Höhe von zehn Euro vor Ort direkt an das Brauhaus zur Post zu entrichten. Treffpunkt ist um 15.45 Uhr am Haupteingang des Rathauses.

Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Voranmeldung online auf www.frankenthal.de/stadtführungen, telefonisch beim Frankenthaler Altertumsverein unter 06233 6671550 oder per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de ist verpflichtend.