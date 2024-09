Die nächste Stadtführung des Altertumsvereins Frankenthal findet am Samstag, 5. Oktober, statt. Bei der Tour mit Werner Schäfer, Mitglied des Stadtführerteams, soll Interessantes zu hören sein. Wobei auch geschmunzelt werden darf.

Auf dem Weg in Richtung Speyerer Tor sehen die Teilnehmer das Haus, in dem der Flugpionier Parseval geboren wurde. Dabei soll vermittelt werden, dass „fliegende Zigarren“ keine Zeppeline sind. Eine weitere Station: ein Holzschuppen neben dem Speyerer Tor, der als Arrestzelle diente und der Ort, an dem Napoleon Bonaparte schlief, als er in Frankenthal war. Zu hören ist, dass die Stadt einst erfolgreich gegen den Wirt des Restaurants „Zum Elefanten“ prozessierte. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Treppe des Rathauses.

Der Altertumsverein bietet jeweils am ersten Samstag im Monat eine Führung an. Die Stadtführungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist verpflichtend und muss bis spätestens einen Tag vor der Tour erfolgen. Denn jeder Teilnehmer erhält eine Funkanlage mit Kopfhörer. Es gibt Spezialkopfhörer für Personen mit Hörgeräten. Anmeldung per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-alterumsverein.de, online auf www.frankenthal.de/stadtfuehrungen. Es erfolgt eine Bestätigung per E-Mail.