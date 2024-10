Welche Spuren hinterließen Kurfürst Carl Theodor und sein Nachfolger König „Max“ in Frankenthal? Die letzte monatliche Stadtführung des Altertumsvereins 2024 findet am Samstag, 2. November, statt. Bei der Tour mit Kirsten Sielaff und Werner Schäfer, Mitglieder des Stadtführerteams, sollen den Teilnehmern auch Anekdoten zum Schmunzeln vermittelt werden. Auf dem Weg in Richtung Wormser Tor wird das älteste noch existierende Wohngebäude aus der Zeit von Kurfürst Carl Theodor Station sein. Gezeigt werden soll ebenso, wo einige der Unternehmer von Carl Theodors „Fabriquenstadt“ produzierten und was hier alles hergestellt wurde. Anhand der Seidenfabrik wird aufgezeigt, welche große Bürde diese für die Bevölkerung bedeutete. Die bissigen Berichte eines englischen Zeitzeugen über das Liebesleben von Kurfürst Carl Theodor, das Philanthropin, eine Erziehungsanstalt für junge Frauenzimmer protestantischer Religion, den Kanal und die Fabriken sind ebenfalls Thema. Die Tour endet am Wormser Tor, das zahlreiche „Geschichten erzählen und über Erfahrungen berichten könnte“. Bildmaterial werden die Stadtführer nutzen, um alles anschaulich darzubieten. Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Treppe des Rathauses. Dauer: fast zwei Stunden.