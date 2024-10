Der Frankenthaler Altertumsverein lädt am Sonntag, 13. Oktober, um 14 Uhr zu einer Stadtführung ein, die das Frankenthal des 18. Jahrhunderts beleuchtet. Anlass ist das Carl-Theodor-Jubiläumsjahr, in dem sich der Geburtstag des Kurfürsten zum 300. Mal jährt. Die Stadtführung soll zeigen, wie seine Regierungszeit das Stadtbild prägte.

Carl Theodors 300. Geburtstag wird in der Region mit zahlreichen Jubiläumsfeiern, Veranstaltungen und Tagungen gewürdigt. Seine Regierungszeit von 1742 bis 1799 prägte die kulturelle, ökonomische und infrastrukturelle Entwicklung des süddeutschen Raumes maßgeblich.

Mehr als zwanzig Manufakturen, darunter die bekannte Porzellanmanufaktur von Paul Hannong, siedelten sich in dieser Zeit in Frankenthal an. Dies brachte der Stadt den Beinamen „Fabriquenstadt“ ein. Auch die heute noch existierenden Stadttore gehen auf Carl Theodor zurück. Auf der Route vom Rathausplatz über Karolinenstraße, Carl-Theodor-Straße, Schmiedgasse und Wormser Straße berichtet Stadtführerin Irina Haas über die Entwicklung der Manufakturen, Arbeitsbedingungen und die Organisation von Industrie und Handel im 18. Jahrhundert.

Die Führung soll durch Bildmaterial ergänzt werden, das zeigt, wie die Stadt einst aussah und wer die wichtigen Akteure ihrer Entwicklung waren. Nach der Haupttour soll die Möglichkeit bestehen, mit der Stadtführerin zum Park „Am Kanal“ zu gehen, wo die Überreste des ehemaligen Hafenbeckens ein weiteres ambitioniertes Projekt des Kurfürsten in Frankenthal dokumentieren. Das geht aus einer Meldung der Stadtverwaltung hervor.

Anmeldung bis Freitag

Die Stadtführung startet um 14 Uhr an der Treppe des Rathaus-Haupteingangs und dauert etwa 90 Minuten. Die optionale Fortsetzung zum Kanalhafen dauert etwa 30 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich, da der Verein Funk-Audio-Geräte bereitstellt. Spezialkopfhörer für Hörgeräteträger können begrenzt zur Verfügung gestellt werden. Anmeldungen sind bis Freitag, 11. Oktober, unter www.frankenthal.de/stadtführungen oder per E-Mail an stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de möglich.