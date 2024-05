Die Stabsstelle Stadtentwicklung unter der Leitung von Matthias Kattler ist in Frankenthal künftig direkt dem Oberbürgermeister zugeordnet. Über diese Neuorganisation innerhalb der Verwaltung informiert die Stadt. Die bereits bestehende übergeordnete Stelle sei aus dem Bereich Planen und Bauen herausgelöst worden und wird umbenannt in „Stabsstelle Strategie und Stadtentwicklung“. Aufgabe sei es, gemeinsam mit den Bürgern strategische Handlungskonzepten für Zukunftsfragen bei den Themen Innenstadt, Wohnen, Demografie, Klima, Energie, Mobilität, und Standortentwicklung zu erarbeiten. Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Stadtentwicklung sei eine „besonders wichtige Aufgabe von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bürgerschaft, die nur gemeinsam gelingen kann“, wird OB Nicolas Meyer (FWG) in der Pressemitteilung zitiert.