Seit dem Lockdown im Frühjahr hat das Coronavirus den Alltag von Familien mit Kindern auch in Frankenthal kräftig durcheinandergewirbelt. Betroffen waren vor allem die Kleinsten: 1300 Kinder konnten neun Wochen lang nicht in ihre Kitas und mussten zu Hause betreut werden. Ein Gespräch über Familien im Ausnahmezustand mit Monika Weber, einer von zwei Sprecherinnen des Stadtelternausschusses.

Frau Weber, wie kamen die Kitas mit der Corona-Krise zurecht?

Im Frühjahr hatten wir eine anstrengende Zeit, denn die Kinder waren plötzlich neun Wochen daheim: Viele Eltern haben sich gefragt, ob sie nach dem Lockdown im März ihr Kind ab Mitte Mai im eingeschränkten Regelbetrieb wieder in die Kita-Betreuung schicken sollten. Anfang Juni gab es erstmal einen eingeschränkten Regelbetrieb ohne angeliefertes Mittagessen. In manchen Kitas haben die Erzieherinnen gekocht. In einigen Kitas gab es Ersatzlieferungen fürs Mittagessen. Das war auch in Ordnung und hat den meisten Kindern geschmeckt. Ab 20. Juni lieferte die Stadtklinik dann wieder das Essen. Regelbetrieb in den städtischen Kitas war erst ab August wieder möglich.

…und dann kamen die Sommerferien…

Ja, und die Stadt hatte eine sechswöchige Notbetreuung in ihren Kitas geplant, dies aber nach massiven Protesten von Eltern beim Familienbüro schnell wieder zurückgezogen. Man ist dann, wie in früheren Jahren üblich, zum Drei-Wochen-Modell zurückgekehrt: Zur Notbetreuung hatte eine Hälfte der Kitas die ersten drei Ferienwochen geöffnet und die andere Hälfte in den letzten drei Ferienwochen.

Wie lief die Kommunikation der Beteiligten untereinander während der Krisenzeit?

Erst mal ein Lob an die Erzieherinnen, ihr Einsatz war vorbildlich. Die Umstellung auf Notkonzepte gelang schnell und wurde gut verwirklicht. Doch die Kommunikation zwischen Kita-Leitung und Eltern war zu langsam: Mailadressen wurden zu spät gesammelt und für Eltern, die nicht in die Kita kommen konnten, kam manche Info zu spät. Um immer auf dem Laufenden zu sein, haben einige Eltern WhatsApp-Gruppen gegründet. Unser Netzwerk war oftmals schneller als die offiziellen Stellen.

Wie ist die Lage zurzeit?

Die Kitas laufen im Regelbetrieb, aber man ist unsicher, wer von Ansteckung und Gruppenschließungen als nächstes betroffen sein wird. Kita-Kinder, die neu aufgenommen wurden, sind gerade in der Eingewöhnungsphase, es läuft gut. Dennoch gibt es immer noch Personalengpässe, und die Stadt ist händeringend am Suchen nach geeigneten Fachkräften.

Was wünschen Sie sich künftig von der Politik?

Erstens, dass wir nicht mehr in Schockstarre verfallen. Zweitens, dass Lösungen schneller kommuniziert, und drittens, dass Veränderungen zeitnah umgesetzt werden. Ein dauerhafter Austausch zwischen Stadt und Stadtelternausschuss wäre wichtig. Und der Aufbau eines Netzwerkes, in dem die Verwaltung, der Kreiselternausschuss und der Landeselternausschuss in ständigem Kontakt sind. Im öffentlichen Dienst stehen gerade Tarifverhandlungen an, was wir als Elternvertretung begrüßen. Wir wünschen uns eine schnelle Einigung, damit es nicht zu neuen Kitaschließungen, diesmal wegen eines Streiks, kommt.