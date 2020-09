Bei den im Oktober anstehenden Wahlen für die Elternvertretungen in Kindertagesstätten müssten die rechtlichen Vorgaben des Landes eingehalten werden – auch angesichts der Corona-Schutzregeln. Darauf hat der Stadtelternausschuss Frankenthal hingewiesen. Konkret heiße das: Elternvertreter müssten in einer Versammlung gewählt werden; so schreibe es die Elternausschuss-Verordnung vor. Wer sich nicht daran halte, riskiere, dass die Wahl angefochten und für ungültig erklärt werden könnte, warnt Monika Weber, Co-Sprecherin des Stadtelternausschusses.

Für alle städtischen Kitas habe das Familienbüro „entsprechende Räumlichkeiten organisiert, die eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl gewährleisten“, teilt Weber mit. Bei den Einrichtungen in freier Trägerschaft deuteten die vorliegenden Informationen jedoch darauf hin, dass „zumindest in einigen Kitas eine Brief- oder Urnenwahl“ vorgesehen sei. Daher appelliere der Stadtelternausschuss an alle, einen rechtlich korrekten Ablauf sicherzustellen.