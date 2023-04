Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht nur mit einem Zaunpfahl oder einem Scheunentor könnte man in Frankenthal winken, sondern auch mit einer 15 Meter hohen Glasstele. Die Botschaft: „Der Nächste ist Mensch“. So steht es an der kunstvollen Verkleidung der Fluchttreppe des Hieronymus-Hofer-Hauses im Foltzring.

Die Stele entstand 2006 beim Neubau des Seniorenzentrums Hieronymus-Hofer-Haus als Kunst am Bau. Der Träger des Hauses, der Landesverein für Innere Mission, hatte damals einen Wettbewerb