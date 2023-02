Mit zwei neuen Forschungsstationen erweitert die Stadtbücherei Frankenthal ab Samstag, 11. Februar, ihre Bildungsangebote in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Von 10 bis 15 Uhr gibt es nach Angaben der Verwaltung für Familien mit Kindern ab vier Jahren jede Menge zu entdecken. Beim Lösen der Aufgaben und Experimentieren seien Geschick und Forschergeist gefragt. Die Erfahrungen mit den Natur- und Technik-Phänomenen sollen gleichzeitig die Begeisterung für Sachbücher wecken. In Zukunft kann an den beiden Stationen zu wechselnden Monatsthemen kostenfrei und ohne Anmeldung während der Öffnungszeiten der Bücherei geforscht, getüftelt und experimentiert werden. Das Angebot richte sich an Kinder zwischen vier und zwölf Jahren und wird vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz und dem Förderverein der Bücherei unterstützt. Informationen telefonisch unter der Nummer 06233 89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder persönlich in der Welschgasse 11.