Wer ein neues Instrument erlernen und sich beim Singen begleiten möchte, für den ist möglicherweise die Ukulele das Richtige. In einem dreistündigen Workshop für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren zeigt Musikschullehrer Andreas Wendolsky am Samstag, 8. Juni, 10 bis 13 Uhr, in der Stadtbücherei erste Griffe auf der Ukulele. Er vermittelt laut Pressemitteilung die grundlegende Spieltechnik und gibt Tipps. Vorkenntnisse sind keine erforderlich, Teilnehmer müssen jedoch ein eigenes Instrument mitbringen. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro.

Bereits am Freitag, 7. Juni, erhalten Interessierte in der Bücherei Einblicke in Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz (KI). Der Workshop wird von 10 bis 12 Uhr und noch einmal von 15 bis 17 Uhr angeboten. Computer-, Tablet- und Smartphone-Sprechstunde ist von 12 bis 15 Uhr. Um 13 Uhr gibt es zudem Infos zur digitalen Patientenakte und zum E-Rezept. Die Angebote sind kostenlos. Anmeldungen jeweils unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder direkt in der Welschgasse 11.