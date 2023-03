Gleich zwei Workshops zum Thema Plotten bietet die Stadtbücherei zum Internationalen Frauentag am Mittwoch, 8. März, an. Von 10 bis 12 Uhr oder von 18 bis 20 Uhr können die Teilnehmerinnen eigene Schriftzüge und Grafiken am Computer gestalten sowie erste Plottererfahrungen sammeln. Wie die Stadtbücherei informiert, handelt es sich bei dem Gerät um einen speziellen Drucker, mit dem Schriftzüge und Grafiken aus verschiedenen Materialien geschnitten werden können. Durch das Schneiden der Textilfolie mit dem Plotter und das Entfernen der Folienreste per Hand entsteht laut Mitteilung ein individuelles Design. Mit einer Transferpresse wird das gestaltete Design anschließend auf eine Tasche gedruckt. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Die Stadtbücherei stellt farbige Beutel zur Verfügung. Man kann aber auch eigene Stoffe, T-Shirts oder selbstgenähte Werke mitbringen und bedrucken. Wer mitmachen möchte, kann sich unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Stadtbücherei (Welschgasse 11) anmelden. Im Mai, Juni und Juli sollen weitere Plotterwerkstatt-Termine angeboten werden. Wann genau, will die Stadt in Kürze im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei veröffentlichen.