Begleitend zum Lesesommer finden in der Stadtbücherei für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren in den Sommerferien Kreativ-Workshops statt. Geplant sind die kostenlosen Angebote jeweils montags von 10 bis 13 oder 10 bis 14 Uhr.

Das Programm im Einzelnen: Am 24. Juli gestalten Kinder nach Angaben der Stadt Plakate, Dekorationen und eine Medienausstellung für das Schaufenster der Stadtbücherei. Am 31. Juli heißt es „Spiel ab!“, wenn die aktuelle Lesesommer-Lieblingsgeschichte in einem Brettspiel umgesetzt wird. Am 7. August entstehen aus Legosteinen die Schauplätze von Büchern. Am 14. August zeichnen die Workshop-Teilnehmer mit Stift, Papier und Tablet eigene Comics. Am 21. August können Kinder mit Tablet und Mikrofon eigene Podcast-Folgen aufnehmen. Am 28. August lautet das Motto „Zauber’ dich ins Buch“, Dabei kommen Tablet, Kamera und Greenscreen zum Einsatz.

Angebote speziell für Jugendliche

Jugendliche ab 12 Jahren können bei drei Workshop-Terminen mit Lisa Jäger und Dorle Voigt Tricks für einen eigenen Bookstagram-Beitrag lernen, der dann auch auf dem Instagram-Account der Stadtbücherei veröffentlicht werden kann. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung. Die Termine sind freitags von 15 bis 18 Uhr: Am 4. August geht es um Fantasy-Bücher, am 18. August um Liebesgeschichten, am 1. September um Krimis und Thriller.

Noch Fragen?

Info und Anmeldung in der Stadtbücherei, Welschgasse 11, Telefon 06233 89630, E-Mail stadtbuecherei@frankenthal.de.