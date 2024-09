Seit Anfang des Jahres erhalten Versicherte verschreibungspflichtige Arzneimittel nur noch per E-Rezept. Ab Januar kommt mit der digitalen Patientenakte (ePA) die nächste Neuerung für gesetzlich Versicherte. Deshalb starten die Frankenthaler Digitalbotschafter ihre Techniksprechstunde in der Stadtbücherei am Dienstag, 17. September, 12 Uhr, mit dem Vortrag „Das elektronische Rezept & die digitale Patientenakte – Wie geht das?“ Es soll auf die wichtigsten Fragen rund um das E-Rezept eingegangen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Von 12 bis 15 Uhr findet die „Computer, Tablet & Smartphone – Sprechstunde“ mit statt. Man kann mit dem eigenen Gerät vorbeikommen.

