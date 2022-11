Anlässlich des bundesweiten Vorlesetags am Freitag, 18. November, lädt die Stadtbücherei Familien zu einem Miniurlaub auf die Vorleseinsel ein. Laut einer Pressemitteilung kann man von 14 bis 18 Uhr in der Kinderbücherei auf Decken Platz nehmen und gemeinsam in Bilderbuchgeschichten eintauchen. Zu jedem der von Kindheitspädagogin Nadine Reuber ausgewählten Bilderbücher gibt es Spiel- und Kreativanregungen zum Mitnehmen und Nachmachen. Fragen beantworten Reuber und die Kinder- und Jugendbibliothekarin Andrea Henn-Gangnus. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei und unter www.vorlesetag.de.