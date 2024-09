Die spannende Welt der Bücher entdecken, das können Kleinkinder zusammen mit ihren Eltern ab Freitag, 6. September, in der Stadtbücherei im neuen Kurs der „Vorlese-Minis“. Am gleichen Tag können Jugendliche ab zwölf Jahren im Gaming-Treff unter medienpädagogischer Anleitung nach Herzenslust zocken.

Die „Vorlese-Minis“ sind ein Kursangebot für Familien mit Kleinkindern bis drei Jahren. Ab Freitag können sie mit Büchereimitarbeiterin und Kindheitspädagogin Nadine Reuber in die Welt der Bücher eintauchen. Wie die Stadtbücherei weiter mitteilt, können die Kleinen, begleitet von Gesang und Spiel, gemeinsam erste Geschichten und Bilderbücher entdecken. Farben, Tiere, Stapeln und Fahrzeuge – zu jedem der vier Termine wird ein neues Thema erkundet.

Sinneserfahrungen durch Bewegung, Spiel und Musik stehen im Mittelpunkt der Krabbelstunden. Die Teilnehmenden können sich dabei untereinander austauschen und die im Kurs erprobten Spielideen zu Hause direkt umsetzen. Inhalte des Kurses A (Frühjahr) und B (Spätjahr) bauen nicht aufeinander auf. Deshalb können sie laut Mitteilung unabhängig voneinander besucht werden.

Im Sommer ergänzen einzelne Geschichten-Spiel-Aktionen im Grünen die Veranstaltungsreihe. Die Vorlese-Minis starten ab Freitag, 9 bis 10 Uhr, mit dem Spätjahreskurs B. Weitere Termine sind der 4. Oktober, 8. November und 6. Dezember, jeweils von 9 bis 10 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 (Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr).

Spielwünsche einbringen

Ebenfalls am Freitag, 6. September, startet in der Stadtbücherei der Gaming-Treff für Jugendliche ab zwölf Jahren. Wer gerne gemeinsam zockt oder in virtuelle Welten eintaucht, ist eingeladen. Wie das Stadtbücherei-Team informiert, werden Spiele an der Switch, Playstation, an Tablets oder in einer gemeinsamen Minecraft-Welt an Laptops gespielt. Die Jugendlichen können auch ihre Interessen und Spielwünsche in die Gestaltung der weiteren Treffen einbringen. Die finden jeweils freitags von 16 bis 18 Uhr statt. Folgetermine sind der 4. Oktober und 6. Dezember. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Weitere Informationen zu den Aktionen und Veranstaltungen in der Stadtbücherei gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.