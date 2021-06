Nur wer bestimmte Rätsel löst und Aufgaben gemeinsam bewältigt, kann sich aus einem Raum befreien: Das ist die Idee hinter „Escape Games“ (Fluchtspielen). Ein solches Spiel können Teilnehmer des Jugendformats BIB:MEC der Stadtbücherei am Freitag, 18. Juni, von 17 bis 20 Uhr online zusammen in Angriff nehmen. Der Titel steht für „Bibliothek: Meet Eat Create“. Spiele und kreative Angebote sollen Raum zum Austausch bieten, dazu werden Rezepte für selbst gemachte Snacks oder originelle Koch- und Backideen ausgetauscht. Teilnehmer brauchen dafür eine Internetverbindung und ein Endgerät (Laptop, Smartphone, Tablet), mit dem sie in Bild und Ton teilnehmen können.

Anmelden kann man sich persönlich zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Montag, 14 bis 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 13 Uhr), per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter 06233 89630. Der Teilnahmelink wird nach der Anmeldung per E-Mail zugestellt.