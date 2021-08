Was steckt hinter Verschwörungstheorien? Und wie kann man erkennen, ob Nachrichten stimmen? Das sind nur zwei Themen aus dem neuen Programm der Stadtbücherei Frankenthal. Geplant ist eine Mischung aus digitalen Angeboten und Präsenzveranstaltungen.

Ein aktuelles Thema stellt ein Online-Vortrag am Montag, 8. Februar, (Achtung: neuer Termin!) um 18.30 Uhr in den Mittelpunkt: Verschwörungsideologien. Referent ist nach Angaben der Bücherei der Politikwissenschaftler Andreas Portugall, Mitarbeiter der Meldestelle für menschenfeindliche, rassistische und antisemitische Vorfälle – m*power in Rheinland-Pfalz. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Die Online-Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus Frankenthal statt.

Passend zu diesem Online-Vortrag beleuchtet ein von Stadtbücherei, Volkshochschule und dem Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus angebotener Workshop Stammtischparolen und Vorurteile – und wie man darauf angemessen reagiert. Die für den 16. und 17. April geplante Veranstaltung in den Räumen der VHS findet in Form eines Argumentationstrainings statt, kündigt die Bücherei in ihrer Vorschau an.

Quizabend im Februar

An Lehrer und Erzieher wendet sich das Online-Seminar „Mit Cubetto & Blue Bot Geschichten entdecken“ am Donnerstag, 11. März. Hier wird gezeigt, wie man Kindern spielerisch die Welt des Programmierens näherbringt. Digital weitergeführt wird der beliebte Quizabend der Stadtbücherei. Die nächste Ausgabe als Live-Stream ist vorgesehen für Donnerstag, 25. Februar.

Zwei Lesungen sind für das Frühjahr geplant. Die Mainzer Autorin Simone Frieling liest am Montag, 8. März, dem internationalen Frauentag, aus ihrem biografischen Buch „Rebellinnen“ über Rosa Luxemburg, Simone Weil und Hanna Arendt. Der Autor und Journalist Benjamin Cors stellt am Freitag, 30. April, seinen Krimi „Sturmwand“ in der Stadtbücherei vor. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Bibliothekstage Rheinland-Pfalz statt, die für die Zeit ab Oktober 2020 geplant waren, wegen der Corona-Pandemie aber auf das Frühjahr 2021 verschoben wurden. „Pandemiebedingt abgesagt werden“ musste nach Angaben der Bücherei die für Sonntag, 31. Januar, geplante Lesung mit Olivia Wenzel und ihrem Roman „1000 Serpentinen Angst“.

Fake News erkennen

Die Reihe „Stadtbücherei digital“ wird fortgesetzt. An einem Freitag im Monat erhalten Interessierte dabei Einblicke in die digitalen Angebote. Am 19. Februar kann man die Stadtbücherei-App kennenlernen, und am 19. März geht es beim Thema Onleihe um die Ausleihe von E-Medien per E-Reader, Smartphone oder Tablet. Am 23. April gibt „Stadtbücherei digital“ Antworten auf die Frage „Wie erkennt man Fake News?“. Das für die Reihe am 29. Januar angekündigte Kennenlernen des Musik-Streamingdienstes Freegal – dem neuesten digitalen Angebot der Stadtbücherei – wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die inzwischen von vielen nachgefragte Büchertauschbörse, bei der gut erhaltene Bücher von allen Altersgruppen getauscht werden können, findet bei gutem Wetter am 20. März auf der Leseterrasse statt.

„Interessante und kurzweilige Fakten“ zum „Objekt des Monats“ – monatlich wechselnden Stücken aus der Sammlung des Frankenthaler Erkenbert-Museums, die in der Stadtbücherei ausgestellt werden – verspricht die Bücherei für den 1. März und den 12. April mit Blick auf die zugehörige Gesprächsreihe. Solange die Stadtbücherei geschlossen ist, sind die Objekte des Monats digital auf www.frankenthal.de/erkenbert-museum unter „Objekt des Monats“ zu finden.

NOCH FRAGEN?