Ab September bietet die Stadtbücherei Frankenthal nach eigenen Angaben wieder Gaming- und Medien-Clubs für Acht- bis Zwölfjährige an. Sie finden jeweils einmal im Monat donnerstags von 16 bis 18 Uhr statt. Das erste Treffen ist am Donnerstag, 8. September.

Im Medien Club erkunden die Kinder der Pressemitteilung zufolge die Welt der Medien, experimentieren mit Technik und reflektieren ihren Umgang etwa mit Smartphone. Die Themenwahl richtet sich nach Erfahrung, Interesse und Fragen der Teilnehmer. Videotricks filmen, vorm Green-Screen fotografieren, Töne produzieren oder mit Scratch programmieren – es wird getüftelt und kreativ gearbeitet. Termine: 8. September, 6. Oktober, 3. November und 1. Dezember.

Zocken, testen und bewerten

Im Gaming Club dreht sich alles um Konsolenspiele und Spiele-Apps. Gemeinsam werden aktuelle und interessante Spiele auf der Switch, der Playstation und den Tablets in der Bücherei gezockt, getestet und bewertet. Die Meinungen und Spieletipps werden regelmäßig in der Gaming-Ecke der Stadtbücherei, auf Facebook, Instagram und außerdem auf der Homepage der Stadtbücherei geteilt. Termine: 22. September, 20. Oktober und 17. November.

Noch Fragen?

Die Teilnahme an den regelmäßigen Club-Treffen ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich: telefonisch unter der Nummer 06233 89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Stadtbücherei Frankenthal, Welschgasse 11.