Nach den Sommerferien starten in der Frankenthaler Stadtbücherei mit dem Medien-Club und dem Gaming-Club gleich zwei Angebote für Acht- bis Zwölfjährige. Ab September können Kinder dann wieder gemeinsam tüfteln und zocken.

Im Medien-Club wird einer Pressemeldung der Stadt zufolge ab Donnerstag, 5. September, experimentiert. Die Teilnehmer können Videotricks filmen, vor dem „Green Screen“ Fotoaufnahmen machen, Töne produzieren, LEDs verdrahten, Roboter steuern oder mit Scratch programmieren. Laut Stadtbücherei geht es darum, unter Anleitung die Welt der Medien zu erkunden und unterschiedliche Techniken auszuprobieren. Die Themen werden gemeinsam erarbeitet und orientieren sich an den Interessen und Erfahrungen der Kinder. Es gibt drei Donnerstagstermine: 5. September, 7. November und 5. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Im Gaming-Club wird ab Donnerstag, 19. September, gemeinsam gezockt. Auf der Switch, der Playstation oder auf Tablets werden aktuelle Spiele getestet und beurteilt. Die Kinder können sich zudem über ihre eigenen Spielerfahrungen austauschen. Angeboten werden ebenfalls drei Donnerstagstermine: 19. September, 21. November und 19. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Kinder können für einzelne oder mehrere Termine angemeldet werden unter Telefon 06233 89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 (dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 15 Uhr). Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.