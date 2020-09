Kostenlos online Lexikon-Informationen abfragen und Filme schauen – das können Nutzer der Stadtbücherei Frankenthal. Informationen über diese neuen digitalen Angebote gibt es am Freitag, 25. September, ab 10 Uhr in der Bücherei.

Mit einem gültigen Büchereiausweis kann man nach Angaben der Stadtbücherei nun drei Internetportale kostenlos nutzen: das Streamingportal Filmfriend, die Brockhaus Online-Lexika und das Munzinger Länder- und Personenarchiv. Näheres zu diesem Thema erfahren Interessierte bei der nächsten Veranstaltung der Reihe „Stadtbücherei digital“ am Freitag, 25. Dezember, 10 bis 12 Uhr, in der Bücherei. Eingeladen dazu sind Erwachsene; wegen der begrenzten möglichen Teilnehmerzahl bitten die Veranstalter um Anmeldung.

Das Streaming-Portal Filmfriend ist eine flexible Video-on-Demand-Lösung für Bibliotheken und präsentiert nach eigenen Angaben anspruchsvolle Titel: von deutschen Klassikern über Dokumentationen bis hin zu internationalem Arthouse-Kino und Kinderserien. Einloggen können sich Kunden der Stadtbücherei mit Ausweisnummer und dazugehörigem Passwort direkt auf der Seite der Stadtbücherei oder unter www.filmfriend.de.

App fürs Smartphone

Nach der Anmeldung mit Ausweisnummer und Passwort auf der Internetseite www.brockhaus.de erhält man dort Zugriff auf die vollständige Brockhaus-Enzyklopädie und auf das Kinder- und Jugendlexikon. „Gerade wenn es darum geht, geprüfte und zitierfähige Informationen zu finden, ist die Brockhaus-Redaktion eine neutrale und objektive Quelle“, urteilen die Verantwortlichen der Bücherei. Für die Recherche mit dem Betriebssystem iOS (Apple) oder Android-Tablet und -Smartphone werde das Nachschlagen mit der kostenfreien Brockhaus App noch einfacher, halten sie fest.

Die Munzinger Archive auf www.munzinger.de bieten geprüfte Informationen zu Ländern und Personen. Auch hier meldet man sich mit seiner Ausweisnummer und dem Passwort an, um Zugriff zu erhalten.

Kostenloses WLAN

Folgender Ablauf ist am Freitag geplant: Nach einem kurzen Vortrag, in dem die einzelnen Angebote vorgestellt werden, können die Teilnehmer sie an Tablets und PCs selbst testen. Bei Fragen stehen Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei zur Verfügung. Gerne können eigene Laptops, Tablets und Smartphones mitgebracht werden, um die notwendigen Apps gleich gemeinsam zu installieren. Für die Arbeit mit den eigenen Digital-Geräten kann das kostenlose WLAN der Stadtbücherei genutzt werden.

Anmeldung