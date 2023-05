In den Ferien wird in der Stadtbücherei gezockt. Kinder ab acht Jahren können sich für Dienstag, 30. Mai, 10 bis 14 Uhr, zu dem Workshop „Draw your Game! Gestalte dein eigenes Jump’n’Run-Spiel“ (Gebühr vier Euro) anmelden. Dabei werden auf Papier mit Filzstiften Spiel-Level, Hindernisse und Gegner aufgemalt und dann mit dem Tablet abfotografiert. In einer App kann das Spiel weitergestaltet werden. Spieletester werden für Freitag, 2. Juni, 10 bis 14 Uhr, gesucht. Kinder ab zehn Jahren können kostenlos Spiele für Switch, Playstation, Laptop und Tablet ausprobieren und diese dann bei der Freitagsaktion „Let’s Play! Gaming für Familien“ am 7. Juli von 15 bis 18 Uhr vorstellen. Um Anmeldung unter Telefon 06233 89-630 oder per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de wird gebeten.