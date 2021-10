Nach drei digitalen Ausgaben können Teilnehmer beim Quizabend der Stadtbücherei am Donnerstag, 28. Oktober, 19.30 Uhr, wieder vor Ort mitraten. Jürgen Hellmann, Leiter des Theaters Alte Werkstatt, führt durch den Abend und stellt Fragen aus unterschiedlichsten Bereichen. Zu bewältigen sind fünf bis sechs Fragerunden mit jeweils zehn Fragen. Das Gewinnerteam bekommt einen Wanderpokal, der mit Süßigkeiten gefüllt ist. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bis Samstag, 23. Oktober, ist erforderlich unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Stadtbücherei. Bei mehr als 50 Anmeldungen werden die Teilnehmerteams ausgelost. Mitzubringen sind ein tagesaktuelles negatives Testergebnis, ein Genesenen- oder ein Impfnachweis.