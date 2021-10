Ein Computerspiel erfinden und Roboter steuern: Mit verschiedenen Workshops will die Stadtbücherei Frankenthal in diesem Monat schon Grundschulkinder fürs Programmieren begeistern.

Anlass für das geballte Technikprogramm ist die Europäische Code-Woche. In ganz Europa finden von 9. bis 24. Oktober Veranstaltungen statt, die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an die Welt der Technik und des Programmierens heranführen sollen. Los geht es in Frankenthal mit einem Abend aus der Reihe „BIB:MEC – meet, eat, create“. Am Freitag, 8. Oktober, 17 bis 20 Uhr, lernen Jugendliche ab 13 Jahren den Roboter mBot kennen, programmieren ihn per Tablet und filmen seine Erkundungsfahrten durch die Stadtbücherei per Action-Cam. Dabei soll genug Zeit zum Kennenlernen und für Snacks aus dem Sandwichmaker sein.

Bei einem Medienaktionstag am Samstag, 9. Oktober, 10 bis 13 Uhr, gibt es Mitmachaktionen für Familien mit Kindern von vier bis zwölf Jahren. Die Kleineren können Holzroboter Cubetto ganz ohne Bildschirm steuern. Wer Lust hat, bemalt eine Bildkarte und hilft dabei, eine fantastische Landkarte für den Roboter zu gestalten. Grundschulkinder und ältere Fans der bunten Steckbausteine können nach Anleitung auf dem Tablet oder frei einen Roboter mit dem Lego-WeDo-Bausatz bauen und am Tablet programmieren.

Schülerkurse in den Ferien

In den Herbstferien gibt es verschiedene Workshops für Schüler. „Mit Ozobot fantastische Welten entdecken“ heißt das Programm am Montag, 11. Oktober, 10 bis 13 Uhr. Sechs- bis Neunjährige können spielerisch erkunden, wie der kleine Roboter mittels Sensoren selbstständig schwarzen Linien folgt und durch bestimmte Farbcodes gesteuert wird. Mit Papier, Klebepunkten und Stiften gestalten sie eigene Fahrstrecken und erfinden Geschichten zu ihrer Landkarte. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird der Workshop am 13., 18. und 20. Oktober, jeweils von 10 bis 13 Uhr, wiederholt.

An Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren richtet sich ein Online-Angebot. In jeweils zwei Videokonferenzen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr beschäftigen sich maximal zehn Teilnehmer von Zuhause aus mit visuellen Programmiersprachen wie Scratch und meistern erste Programmieraufgaben. Die Teilnehmer entwickeln mit Scratch am Computer eigene Fangspiele, bringen mit der Platine Makey Makey selbst gestaltete Plakate zum Sprechen und programmieren mit dem Minicomputer Calliope Leuchtdioden, Sensoren und Melodien. Die Online-Workshops richten sich an Programmieranfänger. Grundlagen im Umgang mit dem Computer sollten jedoch schon etwas geübt sein. Die Materialpakete mit den Lernkarten, dem Makey Makey und Calliope können nach der Anmeldung ab sofort in der Stadtbücherei zur Ausleihe abgeholt werden.

Noch Fragen

Alle weiteren Informationen und genauen Termine gibt es im Internet unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Wer mitmachen will, kann sich während der Öffnungszeiten in der Bücherei, Welschgasse 11, telefonisch unter 06233 89630 oder per Mail an stadt-buecherei@frankenthal.de anmelden. In der Stadtbücherei gilt Masken- und Abstandspflicht. Erwachsene müssen einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis vorweisen, Schulpflichtige ab zwölf Jahren, die regelmäßig in ihren Schulen getestet werden, müssen ihren Schulausweis mitbringen.