Wie man am PC eigene Schriftzüge und Grafiken gestaltet, diese auf Folien und dann per Presse auf Stoffe druckt, kann man in der Plotter-Werkstatt der Stadtbücherei lernen. Angeboten werden Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Jugendliche sowie einer am Weltfrauentag.

Ein Workshop für Jugendliche ab zwölf Jahren wird laut einer Pressemitteilung am Mittwoch, 6. März, 15 bis 17 Uhr, angeboten. Einsteiger können am Donnerstag, 7. März, von 10 bis 12 Uhr Stofftaschen im eigenen Design bedrucken. In der Plotter-Werkstatt zum Internationalen Frauentag am Freitag, 8. März, 12 bis 14 Uhr, können Statement-Taschen geplottet und eigene Ideen umgesetzt werden. Die Teilnahmegebühr für die Kurse beträgt jeweils fünf Euro. Wer bereits etwas Erfahrung hat, kann in der Intensiv-Werkstatt am Freitagnachmittag (16 bis 19 Uhr) mehrfarbige Designs auf Stoffe drucken. In der Kursgebühr von zehn Euro sind eine Stofftasche und eine Textilfolie bereits enthalten.

Wer Interesse hat, kann sich unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 für die Kurse anmelden. In der offenen Werkstatt am Samstag, 9. März, stehen die Geräte von 11 bis 14 Uhr allen, die bereits einen Anfänger-Workshop besucht oder Grundkenntnisse im Plotten haben, zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Eigene Stofftaschen und Textilfolien können mitgebracht oder bei Bedarf in der Stadtbücherei erworben werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.