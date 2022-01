In der Online-Lesereihe „europa_morgen_land“ der Stadtbücherei Frankenthal liest am Sonntag, 16. Januar, 17 Uhr, die Berlinerin Olivia Wenzel aus ihrem 2020 erschienenen Debütroman. In „Serpentinen der Angst“ geht es um die Rollenverteilung in der Gesellschaft.

Eine junge Frau besucht ein Theaterstück über die Wende und ist die einzige schwarze Zuschauerin im Publikum. Mit ihrem Freund sitzt sie an einem Badesee in Brandenburg und sieht vier Neonazis kommen. In New York erlebt sie den Wahlsieg Trumps in einem fremden Hotelzimmer – so schildert eine Pressemitteilung der Stadt, Passagen aus dem Buch „1000 Serpentinen der Angst“. „Herzergreifend, vielstimmig und mit Humor schreibt die Autorin über Herkunft und Verlust, über Lebensfreude und Einsamkeit und über die Rollen, die einem von der Gesellschaft zugewiesen werden“, heißt es weiter.

Olivia Wenzel, 1985 in Weimar geboren, studierte Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis an der Universität Hildesheim. Sie schreibt Theatertexte und Prosa, machte zuletzt auch Musik unter dem Pseudonym Otis Foulie. Für ihren Debütroman „1000 Serpentinen Angst“ erhielt sie 2020 den Literaturpreis der Stadt Fulda.

Die Lesereihe „europa_morgen_land“ ist eine Kooperation der Städte Mannheim, Ludwigshafen und Frankenthal. Mehr unter https://europamorgenland.de. Die Lesung unterstützt der Förderverein der Stadtbücherei Frankenthal.

Die Teilnahme an der Online-Lesung ist kostenlos. Einen Zugangslink gibt es nach der Anmeldung unter Telefon 06233 89630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Bücherei.