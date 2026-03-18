Osterzeit ist Bastelzeit: Von Dienstag, 31. März, bis Donnerstag, 2. April, lädt die Stadtbücherei Frankenthal Kinder ab vier Jahren zu einer kreativen Osteraktion ein. Während der Öffnungszeiten können kleine Bastelfans in der Kinderbücherei vorbeikommen und sich beim Basteln auf das Osterfest einstimmen.

Aus einfachen Papiertüten entstehen einer Mitteilung der Stadt zufolge dekorative Ostertüten, die anschließend mit kleinen Leckereien gefüllt und verschenkt werden können. Zur Auswahl stehen verschiedene Motive: ein Osterhase mit langen Schlappohren, ein gackerndes Huhn oder ein bunt gestaltetes Osterei. Für alle Motive liegen passende Vorlagen sowie das benötigte Bastelmaterial bereit.

Die Teilnahme an der Osteraktion ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Interessierte können laut Stadt einfach vorbeikommen und mitmachen. Weitere Informationen gibt es in der Stadtbücherei (Welschgasse 11) zu den Öffnungszeiten (dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr), unter Telefon 06233 89-630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder im Internet unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.