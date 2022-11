Während der coronabedingten Schließung der Stadtbücherei von Dezember 2020 bis Mai 2021 ging die Ausleihe vor Ort zurück. Zugleich nahm die Onleihe um rund ein Viertel zu. Die Krise habe neue Möglichkeiten aufgezeigt, sagte Büchereileiterin Christine Wieder im Kulturausschuss der Stadt.

Trotz aller Einschränkungen habe die Stadtbücherei in der Pandemie einen Sprung nach vorne gemacht, befand Wieder in ihrem Bericht. Als „Riesenchance“ bezeichnete sie die Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Wissenswandel“ zur digitalen Weiterentwicklung von Bibliotheken und Archiven in Höhe von rund 70.000 Euro, die die Umstellung auf eine Selbstausleihe an zwei Terminals und die Installation einer elektronischen Diebstahlsicherung ermöglicht hätten.

Durch die Reduzierung des organisatorischen Aufwands bleibe den Bibliothekarinnen mehr Zeit für Bildungs-, Veranstaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit, so Wieder. Zudem habe man 20 Tablet-PCs, zehn Laptops, ein Smartboard und ein digitales Flipchart angeschafft. Die Bücherei nehme nun auch an einem Netzwerkprojekt regionaler Bibliotheken teil, um Konzepte für Angebote zu den Themen Medienbildung und Demokratie zu entwickeln.

Bis Jahresende barrierefrei

Eine Folge der Selbstausleihe sei die Ausweitung der Öffnungszeiten seit November um wöchentlich sechs Stunden. Bis zum Jahresende soll der Zugang zur Bücherei durch den Einbau selbst öffnender Eingangstüren barrierefrei werden. Und für das laufende Jahr sei wieder ein „deutlicher Anstieg“ an Ausleihen vor Ort festzustellen.

2021 haben rund 34.000 Menschen die Stadtbücherei besucht. 2019 waren es noch 84.000. Die Entleihzahlen gingen von rund 5000 auf 3000 zurück – trotz des „sehr gut angenommenen“ Angebots der Lesepakete. Dagegen stieg die Onleihe von rund 34.000 auf 43.000. „Die digitalen Angebote wurden deshalb ausgeweitet“, betonte Wieder. Neben Streamingformaten wie „Freegal Music“ und „Filmfriend“ stünden neue Lernhilfen des Duden-Verlags und Nachschlagewerke wie „Munzinger“ zur Verfügung. Vertreten ist die Stadtbücherei jetzt auch auf Facebook und Instagram.

Veranstaltungen wie die Quizabende und Lesungen habe man 2021 überwiegend online angeboten. Von Oktober 2020 bis April diesen Jahres hätten die Büchereimitarbeiterinnen zeitweise das Corona-Telefon der Stadt bedient, berichtete Wieder. Die Gewinn- und Verlustrechnung der Bücherei weist für 2021 einen Zuschussbedarf von rund 870.000 Euro aus.