Ab dem 1. August öffnet die Stadtbücherei Frankenthal auch samstags von 10 bis 13 Uhr wieder für den Ausleihbetrieb. „Dafür bleibt sie ab sofort Montagsvormittags geschlossen.“ Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Geöffnet ist die Bücherei dann montags von 14 bis 18 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Neben der Auswahl und Ausleihe von Medien können Besucher die Sitzgelegenheiten nutzen. Das Lesecafé ist ebenfalls für die Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften geöffnet, und Internet-PCs und das Kopiergerät im ersten Obergeschoss können genutzt werden. Geschlossen bleibt der Gaming-Bereich. Auch Kinderspielsachen sind zurzeit nicht verfügbar.

Die Medienrückgabe erfolgt weiterhin über die Rückgabebox an der Ecke Sterngasse/Welschgasse. Beim Besuch muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, es gelten die Abstandsregelungen, und die Besucherzahl ist begrenzt. Bestellungen von Medien über den Abholservice per E-Mail sind weiterhin möglich. Die Medien werden vorbereitet und können an der Verbuchungstheke abgeholt werden. Bestellungen werden vorzugsweise per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter 06233 89 630 entgegengenommen. Für mittwochs zwischen 9 und 13 Uhr können Termine für die kontaktlose Ausleihe und Abholung von Medien vereinbart werden. Weitere Informationen zum Thema finden sich auf der städtischen Internetseite unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.