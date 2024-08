Die Stadtbücherei bietet in der offenen Plotter-Werkstatt wieder Termine an. Los geht es am Samstag, 31. August. Von 11 bis 14 Uhr stehen Plotter, Laptop und Transferpresse allen, die mit der Technik vertraut sind, zur selbstständigen Nutzung zur Verfügung. Mit dem Plotter – einem speziellen Druckgerät – können Schriftzüge und Grafiken ausgeschnitten und übertragen werden. Mit der Transferpresse wird das Design auf Stoff gedruckt, etwa auf eine Tasche. Es können eigene Wärmetransferfolien oder Vinylfolien, Stoffe und Textilien mitgebracht oder bei Bedarf Stofftaschen und Textilfolien erworben werden. Eigene Dateien kann man mitbringen oder ein eigenes Design vor Ort an einem der Laptops entwerfen. Weitere Termine: 16. November und 14. Dezember, jeweils von 11 bis 14 Uhr.