Mit zwei neuen Angeboten startet die Stadtbücherei Frankenthal ins neue Jahr. Sie bietet Zugriff auf Freegal Music, ein Online-Angebot für Musik und Hörbücher. Für Jugendliche ab 13 Jahren gibt es zudem eine neue Möglichkeit, sich zu treffen und kreativ zu werden.

Freegal Music ist eine Streaming-Plattform der US-amerikanischen Firma Library Ideas, die Produkte und Dienstleistungen auf dem Bildungsmarkt anbietet. Der Name „freegal“ setzt sich aus den Begriffen „free“ (kostenlos) und „legal“ (legal) zusammen. Freegal ermöglicht den kostenlosen und werbefreien Zugriff auf eine Sammlung von über 15 Millionen Songs, Musikvideos und Hörbüchern von mehr als 40.000 Musiklabels weltweit, darunter Sony Music, Epic, RCA und Columbia.

Die Auswahl reicht nach Angaben der Bücherei von Klassik über Rock, Pop und Jazz bis hin zu Weltmusik und Hörbüchern. Neben Rock-Klassikern von AC/DC und Musikvideos von Mark Forster gibt es auch Angebote für Hörspiel-Fans. Nutzer können bei Freegal zudem Playlisten ihrer Lieblingssongs erstellen und mit der Stadtbücherei teilen. Das Angebot wird vom Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert und vom Land Rheinland-Pfalz gefördert.

Der Zugang erfolgt wahlweise über die Freegal Music App für Smartphones mit iOS- und Android-Betriebssystem oder über die Webseite frankenthal.freegalmusic.com. Zum Einloggen werden nur die Nummer des gültigen Büchereiausweises und das entsprechende Passwort benötigt. Pro Tag können drei Stunden Musik gestreamt und pro Woche drei Titel als mp3-Dateien heruntergeladen werden.

Sich treffen, essen und kreativ sein: Darum geht es bei einem neuen Angebot der Bücherei für Jugendliche ab 13 Jahren. Digitaler Auftakt ist am Freitag, 29. Januar, 17 bis 19 Uhr. Der Jugendmedienclub der Bücherei präsentiert sein neues Format unter dem Motto „BIB:MEC – Treffen sich ein Buch und ein Burger“. BIB:MEC: Das steht nach Angaben der Verantwortlichen für „Bibliothek: meet eat create“.

„Jugendliche ab 13 Jahren bekommen hier die Möglichkeit, sich zu treffen, auszutauschen, kreativ zu sein, Spaß zu haben … und zu essen!“ ,heißt es in der Vorschau der Bücherei. „Dabei gilt natürlich: selbst gemacht schmeckt besser.“ Vorstellungen und Wünsche der Jugendlichen für die künftige Gestaltung sollen aufgenommen werden: „Bücher und Burger, Spiele und Sandwiches, Poesie und Pfannkuchen, Digitalisierung und Dampfnudeln … die Möglichkeiten sind vielfältig, und das Team der Stadtbücherei wartet auf ausgefallene, neuartige und originelle Ideen.“

Um das erste Treffen trotz Corona-Pandemie und damit verbundener Einschränkungen möglich zu machen, findet es zunächst digital statt. Interessierte brauchen nur eine Internet-Verbindung und ein passendes Endgerät (Laptop, Smartphone, Tablet), mit dem sie teilnehmen können. Die erste Zusammenkunft steht ganz im Zeichen eines ersten Kennenlernens, kreativer, spielerischer Betätigung. „Kostenlose Snacks“ dürfen sich die Teilnehmer vorher in der Bücherei abholen.

Anmeldung per E-Mail an die Adresse stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter der Nummer 06233 89-630. Die Bücherei in der Welschgasse 11 beantwortet auch Fragen und gibt weitere Informationen.