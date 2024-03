Die nächste Ausgabe des Jugendformats „BIB:MEC“ findet nach Angaben der Stadt am Freitag, 22. März, 18 bis 21 Uhr, statt. In dieser Zeit hat die Stadtbücherei exklusiv für Jugendliche ab zwölf Jahren geöffnet.

Die können dann an den Spielekonsolen zocken. Dabei laut den Organisatoren besonders beliebt: das Ausprobieren der Virtual-Reality-Brille an der Playstation, mit deren Hilfe die Besucher beispielsweise in spannende Unterwasserwelten eintauchen können. Auch für Kreative gibt’s Angebote: Mit Taschenlampen oder Knicklichtern sollen dieses Mal Lichtgraffiti entstehen. Für ein solches Bild „malen“ die Teilnehmer mit einer Lichtquelle Schriftzüge, Symbole und Formen in die Luft. Eine Kamera hält das als Foto fest. Wichtig dabei: Timing und die richtige Kameraeinstellung.

Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Für Snacks und Getränke ist gesorgt. Weitere Infos sind im Netz unter der Rubrik Veranstaltungen auf der Seite www.frankenthal.de/stadtbuecherei zu finden.

Kontakt

Anmeldung und Info bei der Stadtbücherei Frankenthal, Telefon 06233 89-630, E-Mail stadtbuecherei@frankenthal.de oder während der Öffnungszeiten direkt in der Welschgasse 11.