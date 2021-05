Ein neues Angebot macht die Stadtbücherei Frankenthal Kindern zwischen drei und zwölf Jahren: Sie können Bücher-Tandems ausleihen – jeweils ein Sachbuch und eine dazu passende Geschichte im Doppelpack.

Das Projekt beginnt am Donnerstag, 11. Februar, und läuft bis Samstag, 27. Februar. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Als Anlass für die Aktion nennt sie den „Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft“, den die Vereinten Nationen seit 2015 jährlich am 11. Februar begehen. „Hier dreht sich alles um Erfinderinnen, Tüftlerinnen und Forscherinnen, denn Frauen und Mädchen leisten Großes für Wissenschaft und Technologie.“

Die angebotenen Bücher-Tandems drehen sich thematisch deshalb um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik – Sachbücher und dazu passende Geschichten informieren zum Beispiel darüber, welche Rolle eine Frau bei der Mondlandung gespielt hat.

Die Bücher-Tandems können im Abholservice der Stadtbücherei bestellt werden und stehen – sollte die Bücherei wieder öffnen – auch vor Ort zur Ansicht bereit. Alle Bücherpaare sind auf der digitalen Pinnwand der Stadtbücherei im Internet unter der Adresse https://stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/buechertandem zu finden. Die Tandems können entweder nach Thema ausgewählt oder als Überraschungspaket bestellt werden.

Termine zur Abholung können per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter der Nummer 06233 89-630 (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 14 Uhr) vereinbart werden. Weitere Informationen sind auch unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei zu finden.