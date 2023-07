Mit Lese- und Vorlesesommer starten am Dienstag, 11. Juli, zwei Leseförderaktionen in der Stadtbücherei. Beide Aktionen laufen laut Verwaltung bis Samstag, 9. September.

Für die Teilnahme brauchen Kita-Kinder im Vorlesealter oder deren Eltern einen Büchereiausweis, mit dem sie sich anmelden können. In einer Clubkarte werden das Buch und derjenige eingetragen, der es vorliest. Dafür erhalten sie an der Infotheke der Kinderbücherei einen Stempel. Bei mindestens drei vorgelesenen Büchern und einem gemalten Bild zum Lieblingsbuch gibt es eine Urkunde. Bei einer Verlosung können Teilnehmer unter anderem ein Fahrrad und ein Lego-Set gewinnen.

Stempel sammeln in der Clubkarte

Der Lesesommer wiederum richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren. Wer sich anmelde, könne aus einem großen Angebot aktueller und spannender Bücher auswählen. Der Einstieg ist laut Stadt jederzeit bis zum Ende der Aktion möglich. Ziel sei, mindestens drei Bücher über die Ferien zu lesen und deren Inhalt wiederzugeben.

Die Buchtipp- und Buchcheck-Vorlagen können am Infotisch der Kinderbücherei abgegeben werden. Auch hier gibt es dafür den Stempel in der Clubkarte. Jede Bewertungskarte wandert in den Topf der landesweiten Verlosung. Als Preise winken ein Europa-Park-Gutschein, eine Nintendo Switch und einen City Scooter.

Noch Fragen?

Anmeldekarten für den Lesesommer und Informationen zu der Aktion gibt es in der Stadtbücherei, Welschgasse 11, oder online unter www.lesesommer.de.