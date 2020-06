Seit dem 18. Mai war die Stadtbücherei Frankenthal nach ihrer Corona-Zwangspause wieder geöffnet – bislang aber nur für die Auswahl und das Ausleihen von Medien. Ab sofort können Besucher nach Angaben der Stadtverwaltung wieder die Sitzgelegenheiten nutzen. Das Lesecafé öffne für die Lektüre von Zeitungen und Zeitschriften. Auch die Internet-PCs und das Kopiergerät im ersten Stock des Gebäudes in der Welschgasse könnten wieder genutzt werden. Einschränkungen wird es dennoch weiterhin geben: Geschlossen bleibe der Gaming-Bereich. Die sonst angebotenen Kinderspielsachen seien aus Hygienegründen tabu. Medien sollen zur Reduzierung von Besucherverkehr weiterhin über die Box an der Ecke Sterngasse/Welschgasse zurückgegeben werden. In der Bücherei ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ebenso Pflicht wie das Einhalten von Abstandsregeln. Medien können laut Stadt per E-Mail an die Adresse stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter der Nummer 06233 89630 bestellt werden. Die Medien würden zum Abholen an der Verbuchungstheke vorbereitet. Mittwochs zwischen 9 und 13 Uhr seien Termine für die kontaktlose Ausleihe und Abholung von Medien möglich. Die aktuellen Öffnungszeiten der Bücherei: montags, dienstags, donnerstags und freitags, 10 bis 18 Uhr. Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.