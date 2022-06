Die Stadtbücherei beteiligt sich mit einer Reihe eigener Aktionen am Programm der Festwoche „1250 Jahre Frankenthal“. Grund zum Feiern hat die Einrichtung selbst: Sie versorgt die Bürger seit einem Jahrhundert mit Lesestoff.

Von Montag, 20. bis Samstag, 25. Juni 2022 sind Kinder von sechs bis zwölf Jahren nach Angaben der Stadt zum Löwen-Rätsel in der Kinderbücherei eingeladen. „Wer fünf versteckte Löwengesichter findet und die dazugehörigen Rätsel löst, kann mit etwas Glück einen kleinen Preis gewinnen“, versprechen die Organisatoren.

Am Dienstag, 21. Juni, 19.30 Uhr, moderiert Jürgen Hellmann, Leiter des Theaters Alte Werkstatt, eine Jubiläumsausgabe des bekannten Quizabends. Neben Fragen zu allen Wissensgebieten erwartet die Teilnehmer diesmal auch eine Runde zur Stadt, deren Name 772 erstmals im Lorscher Kodex auftaucht.

Tanzen mit Kopfhörer

Zum bundesweiten Digitaltag am Freitag, 24. Juni, sind von 10 bis 14 Uhr digitale Angebote zum Kennenlernen und Mitmachen vorbereitet. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Volkshochschule, Mehrgenerationenhaus, Seniorenbüro und den Frankenthaler Digitalbotschaftern statt. Mehr Informationen zum Digitaltag gibt es im Internet unter www.digitaltag.eu.

Abends ab 19 Uhr können dann laut Stadt die Tanzschuhe ausgepackt werden. Das Lesecafé der Stadtbücherei werde zum Dancefloor umfunktioniert. Zur Kunst- und Einkaufsnacht findet in Kooperation mit dem Kulturzentrum Gleis 4 eine „Silent Disco“ statt, bei der Besucher über Kopfhörer zum Sound der 80er-, 90er- und 2000er-Jahre tanzen können.

Noch Fragen?

Infos zum Jubiläum und zur Stadtbücherei im Netz unter www.frankenthal.de/feiert und www.frankenthal.de/stadtbuecherei, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, telefonisch unter 06233 89630 oder persönlich während der Öffnungszeiten in der Welschgasse 11.