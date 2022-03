Zu ihrem 100-jährigen Bestehen hat die Stadtbücherei einen Kreativwettbewerb ins Leben gerufen. Alle Kinder dürfen dabei ihrer Fantasie freien Lauf lassen und zeigen, was Bücherei für sie bedeutet. Was muss es in einer Stadtbücherei unbedingt geben? Bücher, CDs, Roboter – und vielleicht Wasserrutschen? Wie könnte das Gebäude der Frankenthaler Bücherei in Zukunft aussehen? Wer sollte darin arbeiten? Wo-rauf wird man sitzen? Die Vision der Wunschbücherei darf gemalt, gezeichnet, geschnippelt, geklebt und gekleckst werden. Vorlagen gibt es in der Kinderbücherei. Die Ergebnisse können bis 31. März in der Stadtbücherei, Welschgasse 11, abgegeben werden. Unter den Teilnehmern werden Überraschungspreise verlost. Die Kunstwerke werden Teil einer Jubiläumsausstellung sein und sollen deutlich machen, wie sich Büchereien künftig wandeln könnten. Eine Anmeldung für die Aktion ist nicht erforderlich.