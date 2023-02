Exklusiv für Jugendliche ab 13 Jahren bietet die Stadtbücherei am Freitag, 3. März, von 18 bis 21 Uhr eine „BIB:MEC“-Frühlingsausgabe an. Unter dem Motto „meet, eat, create“ wird an diesem Abend einer Pressemeldung zufolge gezeigt, wie aus einem flachen Karton ein Konsolenspiel wird. Für verschiedene Modelle der Nintendo-Switch-Labo-Sets werden Pappteile ausgestanzt, gefaltet und gesteckt. So entstehen ein Haus, ein Joystick zum Fliegen, ein Lenkrad oder ein Vogel für die Virtual-Reality-Brille. Nach dem Bauen kann alles ausgiebig getestet werden. Vorgeführt wird auch, wie aus einem Pizzakarton, zwei Linsen und Klettverschluss eine VR-Brille fürs eigene Handy gebaut werden kann. Im Anschluss können die Teilnehmer VR-Apps mit der Brille ausprobieren und 360-Grad-Fotos damit schießen.

Außerdem steht auch die VR-Brille an der Play-Station wieder bereit. Mit Brett- und Gesellschaftsspielen kann auch analog weitergespielt werden. Für Snacks und Getränke ist laut Stadtbücherei gesorgt. Die Teilnahmegebühr beträgt drei Euro und wird am Veranstaltungstag bezahlt. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Stadtbücherei (Welschgasse 11).