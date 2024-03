Im März dreht sich an der Forschungsstation der Stadtbücherei alles um das Motto „Tiere und ihre Lebensräume“. Wie die Einrichtung mitteilt, lernen Kinder ab sechs Jahren mit Papier und Zeitungsausschnitten Miniatur-Dioramen zu gestalten. Dabei beschäftigen sie sich unter anderem mit folgenden Fragen: Welche Tiere sind auf welchen Kontinenten beheimatet und wie sieht ihre natürliche Umgebung aus? Schrumpft ihr Lebensraum und wie können wir ihn schützen? Auf junge Tierbegeisterte wartet zudem das Sortierspiel „Meer, See oder Fluss?“. Aktuelle Literatur zum Tier- und Umweltschutz findet sich in der Kindersachbuchabteilung. An den Forschungsstationen für Familien mit Kindern zwischen vier und zwölf Jahren kann zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei kostenfrei und ohne Anmeldung getüftelt werden. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.