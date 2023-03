Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In ein Callcenter im Miniaturformat hat sich am frühen Freitagabend die Stadtbücherei in Frankenthal verwandelt: Die beiden Mitarbeiter Sara Schreiner und Andreas Winter haben rund 90 Minuten lang am Computer gesessen und über ihr Headset mit jungen Menschen geplaudert. Moderiert haben sie ein neues Format des Jugendmedienclubs.

17 Uhr: Ohne Corona würden jetzt die letzten Besucher nach Lesestoff für das Wochenende stöbern. Doch seit rund sechs Wochen ist der Lesetempel für das Publikum geschlossen. Auf dem