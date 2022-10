Jörg Koch stellt am Donnerstag , 3. November, 19 Uhr, in der Stadtbücherei Frankenthal sein Buch „Einigkeit und Recht und Freiheit – die Geschichte der deutschen Nationalhymne“ vor. Der Wormser Autor ist Oberstudienrat am Karolinengymnasium Frankenthal und hat sich als Historiker unter anderem mit Publikationen zur Regionalgeschichte einen Namen gemacht. Sein Buch über die deutsche Nationalhymne bietet laut Pressemitteilung Informationen über Entstehung und Durchsetzung des „Deutschlandliedes“ sowie Hintergrundinformationen über Heinrich August Hoffmann von Fallersleben und Joseph Haydn. Die Veranstalter versprechen eine Reise in die Vergangenheit mit Einblick in die Entstehungsgeschichte der deutschen Nationalhymne. „Wie sehr die deutsche Nationalhymne unterschiedlichen Herrschaftssystemen und damit dem Zeitgeist ausgesetzt war, wie sie als nationales Symbol verwendet und missbraucht wurde, zeigt ein Gang durch 200 Jahre deutsche Geschichte“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 06233 89630.