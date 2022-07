Wer ab September die Internet-Arbeitsplätze in der Frankenthaler Stadtbücherei nutzen will, zahlt dafür nicht mehr. Bisher wurde eine Gebühr von 50 Cent pro 30 Minuten erhoben, die erste halbe Stunde war für Inhaber eines Leihausweises kostenlos. Dieser Änderung der Gebührensatzung hat der Stadtrat zugestimmt. Die Gebühr sei nicht mehr zeitgemäß, die Erträge waren zuletzt sowieso gering. Statt knapp 230 Euro (2019) kamen im Vorjahr nur noch knapp 40 Euro zusammen. WLAN ist in der Welschgasse bereits seit etlichen Jahren kostenlos verfügbar. Nutzer sollen sich zudem künftig einen der zehn verfügbaren Laptops ausleihen können, um diesen in den Räumen der Bücherei zu nutzen. Diese Geräte sind ebenfalls über WLAN mit dem Internet verbunden. Teurer werden dagegen Ausdrucke und Kopien, die bislang pauschal zehn Cent kosteten. Je nach Format und Farbigkeiten fallen ab September zwischen 15 Cent und einem Euro an Gebühren an. Wer Barcode oder Transponder von Medien, die zur Selbstverbuchung nötig sind, beschädigt, zahlt 2,50 Euro, wer Änderungen bei Adresse und Name nicht angibt, kann mit Kosten von fünf Euro rechnen, wenn Büchereimitarbeiter die fehlenden Daten recherchieren müssen.